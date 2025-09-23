Peixe-morcego - Reprodução

Peixe-morcegoReprodução

Publicado 23/09/2025 18:16

Cabo Frio - Um peixe de aparência incomum surgiu na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, e chamou atenção de turistas que estavam no local. O animal, com estruturas que lembram “patas” e até um tipo de “chifre”, acabou apelidado de “peixe do demônio” e rapidamente viralizou nas redes sociais.



A suspeita inicial de muitos era de que se tratava de um peixe-morcego (Ogcocephalus vespertilio), também chamado de guacucuia, espécie que ocorre na costa brasileira e apresenta corpo achatado em formato triangular. O Jornal entrou em contato com especialistas para esclarecer a identificação do animal.



De acordo com o biólogo Eduardo Pimenta, trata-se, de fato, de um peixe-morcego. “O peixe-morcego, ou guacucuia, é um peixe comum na costa brasileira, que possui um corpo achatado das costas para a barriga, formando um triângulo. Sua coloração é arenosa ou pardacenta com manchas escuras por toda a parte superior de seu corpo e mede normalmente entre 10 a 15 cm, podendo chegar a 35 cm. É um peixe curioso, mas comum”, explicou.



As imagens do animal continuam repercutindo nas redes e dividiram opiniões entre moradores e visitantes. Enquanto alguns relataram susto pela aparência, outros destacaram a curiosidade de presenciar de perto a diversidade marinha que habita a região.