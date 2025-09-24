Drogas e armas apreendidas na ação - Polícia Militar

Drogas e armas apreendidas na açãoPolícia Militar

Publicado 24/09/2025 16:02

Cabo Frio - No fim da tarde desta terça-feira (23), um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de tráfico terminou em morte e prisões em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na Rua do Amor, após denúncia de que homens armados estariam na localidade.

Segundo a ocorrência, as equipes policiais foram recebidas a tiros e revidaram. Durante o avanço, um dos suspeitos teria apontado a arma contra os agentes e acabou atingido. Ele foi socorrido pelos bombeiros até a UPA de Unamar, mas não resistiu. Com ele foram encontrados uma pistola 9mm com numeração raspada, munições, maconha e cocaína.

Na sequência da ação, outros dois envolvidos foram localizados escondidos em uma laje de imóvel aparentemente abandonado. Foram apreendidas mais drogas, uma pistola turca calibre 9mm, rádios transmissores, coldres e porta-carregadores de fuzil. Dois celulares também foram abandonados durante a fuga.

Momentos depois, policiais receberam informações sobre outro homem ferido em uma residência próxima. Ele foi encontrado baleado no rosto, admitiu participação no confronto e entregou aos agentes porções de cocaína, maconha, pedras de crack e frascos de substância semelhante a “loló”. O suspeito foi levado à UPA de Tamoios, onde permanece internado sob custódia.

No local do confronto, também foram vistas pichações com ameaças a policiais e referências ao tráfico. Nenhum agente ficou ferido. Os detidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde responderão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.