Drogas e armas apreendidas na açãoPolícia Militar
Tiroteio em Cabo Frio deixa um morto e resulta em apreensão de armas e drogas
A ocorrência foi registrada na Rua do Amor, após denúncia de que homens armados estariam na localidade.
Turistas se assustam com "peixe do demônio" em Cabo Frio, mas especialista esclarece origem
Animal foi registrado na Ilha do Japonês e levantou discussões antes da confirmação da identificação
Comsercaf retira árvores após fortes chuvas em Cabo Frio
Equipes seguem nos trabalhos de pós-chuva com apoio da Defesa Civil e Prefeitura
Operação do Detro reforça fiscalização do transporte intermunicipal em Cabo Frio
Mais de 80 veículos foram abordados; ação resultou em 17 multas, incluindo casos de transporte ilegal
Homem é encontrado morto em residência no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Caso foi registrado nesta terça-feira (23) em Unamar
GCM de Cabo Frio conquista prata no ADCC Open e alcança topo do ranking mundial
Competição foi realizada em Teresópolis, no último sábado (20)
