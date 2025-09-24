Drogas apreendidas durante ação - Polícia Militar

Publicado 24/09/2025 16:12

Cabo Frio - Na noite desta terça-feira (23), policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua Rafael Rodrigues, no bairro Jardim Esperança.

De acordo com informações da polícia, durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncia de que drogas estariam sendo escondidas em um terreno baldio. Após buscas no local, foram encontradas 200 cápsulas de cocaína prontas para comercialização.

O material foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (DP) de Cabo Frio, onde ficou apreendido. Nenhum suspeito foi detido durante a ação.