Laio da Silva PauloDisque Denúncia RJ

Publicado 24/09/2025 16:21

Cabo Frio - O Disque Denúncia lançou, nesta quarta-feira (23), um cartaz para auxiliar nas investigações da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) em busca de informações que levem à prisão de Laio da Silva Paulo, de 21 anos. Ele é investigado como autor de diversos homicídios e apontado como uma das lideranças da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro do Tangará.

Segundo a Polícia Civil, Laio também é considerado um “puxador de guerra”, responsável por ataques contra comunidades dominadas por grupos rivais, sobretudo na Reserva do Peró, área de atuação do Comando Vermelho (CV). Além disso, o suspeito teria participado de crimes na própria comunidade onde vive, em casos relacionados a desavenças pessoais.

Contra ele, há um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio pelo crime de homicídio qualificado. O caso se refere a uma tentativa ocorrida na Reserva do Peró, quando uma vítima foi atingida por disparos de arma de fogo após se negar a fornecer drogas a dois homens em uma motocicleta. A vítima sobreviveu e reconheceu Laio como autor dos disparos.

De acordo com a 126ª DP, após a emissão do mandado, o suspeito chegou a se esconder em outro complexo dominado pelo TCP, mas retornou recentemente a Cabo Frio, onde teria se envolvido em novos crimes. Os investigadores ressaltam que ele é considerado de alta periculosidade pelo sistema penitenciário.

O Disque Denúncia pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Laio seja repassada pelos canais de atendimento: Central de Atendimento (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.