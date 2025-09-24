Laio da Silva PauloDisque Denúncia RJ
Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeito de homicídios em Cabo Frio
Investigado é apontado como liderança do tráfico no bairro Tangará e possui mandado de prisão preventiva em aberto
Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeito de homicídios em Cabo Frio
Investigado é apontado como liderança do tráfico no bairro Tangará e possui mandado de prisão preventiva em aberto
PM apreende 200 cápsulas de cocaína em terreno baldio em Cabo Frio
Ocorrência na noite desta terça-feira (23) terminou com a apreensão de material entorpecente na Rua Rafael Rodrigues
Tiroteio em Cabo Frio deixa um morto e resulta em apreensão de armas e drogas
A ocorrência foi registrada na Rua do Amor, após denúncia de que homens armados estariam na localidade.
Turistas se assustam com "peixe do demônio" em Cabo Frio, mas especialista esclarece origem
Animal foi registrado na Ilha do Japonês e levantou discussões antes da confirmação da identificação
Comsercaf retira árvores após fortes chuvas em Cabo Frio
Equipes seguem nos trabalhos de pós-chuva com apoio da Defesa Civil e Prefeitura
Operação do Detro reforça fiscalização do transporte intermunicipal em Cabo Frio
Mais de 80 veículos foram abordados; ação resultou em 17 multas, incluindo casos de transporte ilegal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.