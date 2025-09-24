Grupo foi flagrado sem capacete e realizando manobras perigosas nas proximidades da Perynas - Ascom

Grupo foi flagrado sem capacete e realizando manobras perigosas nas proximidades da PerynasAscom

Publicado 24/09/2025 16:33

Cabo Frio - Na tarde desta quarta-feira (24), três homens foram detidos pela Guarda Municipal em Cabo Frio após serem flagrados empinando motos e conduzindo os veículos sem capacete. A prática, também conhecida como “dar grau”, consiste em erguer a roda dianteira da motocicleta em movimento, colocando em risco a segurança no trânsito.

Segundo informações, os detidos são funcionários de um supermercado atacadista da cidade.

A ocorrência aconteceu nas imediações da Perynas, e todos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado.