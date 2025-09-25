PAM - Reprodução

PAMReprodução

Publicado 25/09/2025 14:59

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde de Cabo Frio informou que o sistema de marcação de consultas do Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão está indisponível nesta quinta-feira (25) devido a uma queda no serviço de internet da localidade.

De acordo com a pasta, a empresa responsável pela manutenção já está atuando em conjunto com a operadora para restabelecer o acesso.

Ainda segundo o município, assim que o problema for solucionado, o agendamento de consultas voltará a funcionar normalmente.