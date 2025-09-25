126ªDP - Reprodução

Publicado 25/09/2025 15:04

Cabo Frio - Na madrugada desta quinta-feira (25), um homem identificado como Maurício, conhecido como “Spoc”, foi morto a tiros dentro de sua residência, no bairro Aquárius, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.

Segundo moradores, os disparos foram ouvidos por volta das 2h da manhã. A vítima foi atingida por mais de dez tiros e morreu ainda no local.

Equipes da perícia estiveram presentes durante a madrugada, e o corpo foi removido por volta das 5h para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.