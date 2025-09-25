126ªDPReprodução
Homem é morto a tiros dentro de casa em Cabo Frio
Crime ocorreu no bairro Aquárius durante a madrugada; Polícia Civil investiga autoria e motivação
Sistema de marcação de consultas do PAM de São Cristóvão, em Cabo Frio, está temporariamente fora do ar
Serviço foi interrompido nesta quinta-feira (25) por falha na internet; manutenção já está em andamento
Três homens são detidos por empinar motos em Cabo Frio
Grupo foi flagrado sem capacete e realizando manobras perigosas nas proximidades da Perynas
Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeito de homicídios em Cabo Frio
Investigado é apontado como liderança do tráfico no bairro Tangará e possui mandado de prisão preventiva em aberto
PM apreende 200 cápsulas de cocaína em terreno baldio em Cabo Frio
Ocorrência na noite desta terça-feira (23) terminou com a apreensão de material entorpecente na Rua Rafael Rodrigues
Tiroteio em Cabo Frio deixa um morto e resulta em apreensão de armas e drogas
A ocorrência foi registrada na Rua do Amor, após denúncia de que homens armados estariam na localidade.
