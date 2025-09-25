Acusada de furtar joiasDivulgação/PM

Cabo Frio - A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (25) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher acusada de furtar joias, relógios e bijuterias avaliados em R$ 332.525,20 em duas cidades da Região dos Lagos. A prisão foi realizada em São Pedro da Aldeia por agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.

Segundo a investigação, os crimes ocorreram entre 2 de junho e 30 de julho deste ano, enquanto a suspeita trabalhava em unidades de uma rede de joalherias com lojas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. No período, ela teria subtraído 136 itens do estabelecimento. Parte dos bens foi recuperada e já reconhecida pelas vítimas.
 
A Justiça determinou também o sequestro de valores equivalentes ao montante furtado, com bloqueio de contas bancárias, veículos e imóveis da acusada. A ação foi possível após trabalho de inteligência da equipe da 126ª DP, com apoio de policiais civis vinculados ao convênio RAS da Prefeitura de Cabo Frio.
