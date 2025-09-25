Dedetização Reprodução
Mercado do Peixe de Cabo Frio passa por dedetização periódica
Iniciativa inclui medidas de controle sanitário e reorganização do fluxo de veículos no local
Acusada de furtar joias de R$ 330 mil em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia é presa
Suspeita teria se aproveitado do cargo em joalherias para desviar 136 peças entre junho e julho
Homem é morto a tiros dentro de casa em Cabo Frio
Crime ocorreu no bairro Aquárius durante a madrugada; Polícia Civil investiga autoria e motivação
Sistema de marcação de consultas do PAM de São Cristóvão, em Cabo Frio, está temporariamente fora do ar
Serviço foi interrompido nesta quinta-feira (25) por falha na internet; manutenção já está em andamento
Três homens são detidos por empinar motos em Cabo Frio
Grupo foi flagrado sem capacete e realizando manobras perigosas nas proximidades da Perynas
Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeito de homicídios em Cabo Frio
Investigado é apontado como liderança do tráfico no bairro Tangará e possui mandado de prisão preventiva em aberto
