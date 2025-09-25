Dedetização - Reprodução

Publicado 25/09/2025 17:08

Cabo Frio - O Mercado do Peixe de Cabo Frio passou nesta quarta-feira (24) por mais uma etapa de dedetização promovida pela Prefeitura. A ação foi organizada em parceria pelas secretarias municipais de Agricultura e Pesca e de Saúde, com foco na manutenção das condições sanitárias do espaço destinado à comercialização de pescado.

Segundo informações da Prefeitura, a dedetização periódica tem como objetivo prevenir a presença de pragas urbanas, reduzir riscos de contaminação e complementar o cronograma de limpeza do mercado. Também fazem parte do trabalho as orientações repassadas aos permissionários sobre boas práticas de higiene e manuseio do pescado.

Além da dedetização, a Secretaria de Agricultura e Pesca informou que adotou medidas de ordenamento no espaço. Entre as ações realizadas neste ano estão a reorganização do fluxo de veículos e do estacionamento, com definição de horários para carga e descarga entre 3h e 9h, reforço da demarcação de vagas, instalação de placas de sinalização e fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana.

O estacionamento do mercado também passou a integrar o sistema municipal de vagas rotativas, o Digipare Zona Azul Digital. O serviço funciona diariamente, de forma ininterrupta, e pode ser utilizado por meio de aplicativo. Moradores de Cabo Frio têm direito à gratuidade, enquanto visitantes pagam tarifa para o uso.