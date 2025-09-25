Obras - Reprodução

Obras Reprodução

Publicado 25/09/2025 17:18

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio enfrentaram mais um dia de trânsito intenso nesta quinta-feira (25) na Avenida Júlia Kubitscheck. O motivo é a obra de requalificação da via, que inclui a troca da drenagem no trecho próximo à rodoviária, etapa necessária antes da aplicação do novo asfalto.



Segundo a administração municipal, a intervenção faz parte de um planejamento para resolver pontos de alagamento da região. Por conta das escavações e da movimentação de máquinas, motoristas encontram interdições, redução de faixas e desvios ao longo do dia.



A recomendação é que os condutores evitem a avenida no sentido Centro até o dia 6 de outubro, optando por rotas alternativas e antecipando o horário de saída. Segundo a prefeitura, a intervenção é necessária para garantir a drenagem adequada e permitir que o novo asfalto seja aplicado de forma segura, preparando a via para suportar novas etapas de melhorias no futuro.

