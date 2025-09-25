Guarda-civil, agente Igor Aboim - Reprodução

Publicado 25/09/2025 17:42

Cabo Frio - O som das ondas quebrando em Costazul, a torcida reunida na areia e a energia contagiante do Eco Games Cultural 2025 foram o cenário perfeito para mais uma conquista do guarda-civil de Cabo Frio, agente Igor Aboim. No último fim de semana, ele mostrou técnica e determinação no bodyboard, garantindo o título de campeão na categoria Master e ainda o 3º lugar na Open.

Eco Games Cultural 2025 Reprodução

A competição foi no sábado (20) e no domingo (21), em Rio das Ostras. Aos 35 anos, Igor é guarda há sete anos e integra o Grupamento da Ronda Escolar. Apaixonado pelo esporte desde os 12 anos, já coleciona títulos importantes, como o de campeão do Circuito BB Lagos 2024, que passou por cidades como Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama e Búzios.



Para Igor, a conquista teve um sabor especial: “Pra mim foi um desafio muito grande, foi a primeira vez que participei de duas categorias, a Open e a Master, acima de 35 anos. Na minha felicidade consegui fazer as duas finais, garantindo um ótimo resultado na Master e uma boa colocação na Open, disputando com atletas de alto nível. Foi muito gratificante ter a presença dos meus alunos na praia, torcendo por mim e mandando energia positiva. O mar estava mexido por causa do vento, mas como a gente treina em qualquer tipo de condição, consegui achar boas ondas e garantir a primeira colocação na Master e o terceiro lugar na Open”.