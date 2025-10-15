Mãe de criança agredida em creche - Reprodução

15/10/2025

Cabo Frio - A mãe do menino de 4 anos, vítima das agressões praticadas por uma professora em uma creche municipal de Cabo Frio, se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (14), demonstrando indignação e revolta diante do caso que chocou a cidade. A educadora foi presa após a divulgação de vídeos que mostram as agressões dentro da unidade de ensino.



Em um vídeo publicado em seu perfil, a mãe desabafou sobre o que o filho sofreu e criticou duramente a atitude da professora. “Desgraçada”, disse, ao se referir à servidora. Segundo ela, a prisão trouxe algum alívio, mas não diminuiu a dor e a revolta. A mãe também expressou preocupação com outras crianças que possam ter sido vítimas de maus-tratos na mesma turma.



Ela contou ainda que, após uma reunião, foi oferecido acompanhamento psicológico ao menino na própria escola, mas ela recusou o atendimento por não confiar mais no local. O menino vai ser acompanhado em outro lugar e a mulher disse que pretende transferir o filho para outra unidade. Ela confirmou também que as auxiliares da turma foram afastadas, embora não tenha recebido explicações sobre o motivo.



A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu um processo administrativo para apurar o caso e reforçou o compromisso da rede com a proteção e o bem-estar dos alunos.