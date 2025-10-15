Mãe de criança agredida em creche Reprodução
Em um vídeo publicado em seu perfil, a mãe desabafou sobre o que o filho sofreu e criticou duramente a atitude da professora. “Desgraçada”, disse, ao se referir à servidora. Segundo ela, a prisão trouxe algum alívio, mas não diminuiu a dor e a revolta. A mãe também expressou preocupação com outras crianças que possam ter sido vítimas de maus-tratos na mesma turma.
Ela contou ainda que, após uma reunião, foi oferecido acompanhamento psicológico ao menino na própria escola, mas ela recusou o atendimento por não confiar mais no local. O menino vai ser acompanhado em outro lugar e a mulher disse que pretende transferir o filho para outra unidade. Ela confirmou também que as auxiliares da turma foram afastadas, embora não tenha recebido explicações sobre o motivo.
A Secretaria Municipal de Educação informou que abriu um processo administrativo para apurar o caso e reforçou o compromisso da rede com a proteção e o bem-estar dos alunos.
