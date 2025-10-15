BebidasReprodução
Suspeita de intoxicação por metanol em jovem de Cabo Frio é descartada
Autoridades confirmam que exames laboratoriais não detectaram a presença da substância e reforçam cuidados com o consumo de bebidas
Mãe de criança agredida em creche de Cabo Frio desabafa e diz que não confia mais na escola
Em um vídeo, a mãe desabafou sobre o que o filho sofreu e criticou duramente a atitude da professora. "Desgraçada", disse, ao se referir à servidora
Cabo Frio realiza Feira de Adoção de Animais neste sábado (18), no Centro
Evento será realizado das 9h30 às 13h, na Rua Itajuru. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência
1ª Mostra de Dança Regional será realizada em Tamoios, Cabo Frio
Evento reúne escolas e grupos de diferentes cidades com apresentações e feira cultural no ginásio poliesportivo de Tamoios
Prefeitura de Cabo Frio flagra despejo irregular de resíduos no Mercado do Peixe
Ação conjunta das secretarias de Agricultura e Pesca e de Meio Ambiente reforça fiscalização contra práticas irregulares no transporte de pescado
Prisão em Cabo Frio cresce 357% após adoção do sistema RAS, aponta relatório bimestral
Entre agosto e setembro, número de detenções passou de 7 para 32; homicídios e roubos também diminuíram
