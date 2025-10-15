Bebidas - Reprodução

Publicado 15/10/2025 17:31

Cabo Frio - A Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou que foi descartada a suspeita de intoxicação por metanol em um jovem de 23 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA )de Tamoios, em Cabo Frio, após participar de um evento em Barra de São João, há cerca de duas semanas.

O caso havia sido registrado inicialmente como suspeita de intoxicação exógena, mas os resultados laboratoriais não identificaram a presença de metanol no organismo do paciente. Após o atendimento inicial, o jovem foi transferido para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), onde recebeu acompanhamento médico completo. Ele permaneceu em observação e teve alta após apresentar melhora clínica.

Com a confirmação dos exames, também foi descartada qualquer relação do evento em Barra de São João com a comercialização de bebidas adulteradas. As autoridades de saúde reforçam que é fundamental consumir apenas bebidas de procedência conhecida e buscar atendimento médico imediato caso surjam sintomas como tontura, náusea, dor de cabeça intensa, visão turva ou perda de consciência, que podem indicar algum tipo de intoxicação.