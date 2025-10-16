Carrinho pega fogo - G1

Publicado 16/10/2025 14:14

Cabo Frio - Um carrinho de milho pegou fogo na tarde desta quarta-feira (15) na Praia do Peró, em Cabo Frio. O incêndio gerou preocupação entre banhistas e comerciantes que estavam na orla, mas ninguém ficou ferido.



Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Defesa Civil foi acionada logo após o início do fogo. Após o atendimento, o equipamento foi retirado da faixa de areia.



As chamas atingiram a estrutura do carrinho, mas foram controladas rapidamente com o uso de um extintor. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.



A Prefeitura informou que o caso será apurado pelas equipes responsáveis, que também vão verificar se o carrinho possuía licença de funcionamento.



Segundo a Prefeitura, nos últimos meses, a gestão tem intensificado a fiscalização sobre carrinhos de alimentação que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP), como parte do programa “Cabo Frio em Ordem”, que regulamenta a atuação de ambulantes nas praias da cidade.



A legislação municipal exige que os carrinhos tenham laudo técnico assinado por engenheiro, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), extintores dentro do prazo de validade e dimensões máximas de 1,50 metro de comprimento por 1,20 metro de largura.



Também é obrigatória a apresentação de laudo da Vigilância Sanitária e comprovação de capacitação dos permissionários para o manuseio de GLP e noções básicas de combate a incêndio.



Com informações do G1