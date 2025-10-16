Cabo Frio - O restaurante Da Hilda, localizado no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, foi alvo de furto na noite desta quarta-feira (15). De acordo com informações, o suspeito invadiu o estabelecimento por volta das 21h e levou uma televisão e cerca de R$ 400 em dinheiro.
Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, que devem auxiliar a Polícia Civil na identificação do autor do crime.
O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.
