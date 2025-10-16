Motocicleta é apreendida - Divulgação/PM

Publicado 16/10/2025 16:18

Cabo Frio - Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante no fim da tarde de quarta-feira (15) por direção perigosa, após ser flagrado empinando uma motocicleta em via pública no bairro Braga, em Cabo Frio. O caso aconteceu por volta das 17h40, na Rua da Luz, e foi registrado pela equipe de Motopatrulha (MPTRAN) da Polícia Militar.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito, identificado como W. M. D. S., conduzia uma Honda CG 160 Fan, placa RNJ7A45, e realizava manobras de exibicionismo, aproveitando-se da presença de dois quebra-molas na via. No momento da ação, havia veículos e pedestres transitando pelo local, o que representava risco à segurança viária.

Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado e detido logo em seguida. Ele foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio) para registro da ocorrência e, posteriormente, encaminhado à DEAM (Central de Flagrantes), onde foi autuado com base no Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena de detenção e multa para quem dirigir pondo em perigo a vida ou a integridade de outras pessoas.

A motocicleta foi apreendida e removida para o Depósito Público Municipal Cabofriense, e as notificações de trânsito foram lavradas conforme determina o CTB.