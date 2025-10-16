ObrasReprodução
Cabo Frio inicia intervenção emergencial na Passagem
Trecho da Avenida Hilton Massa está interditado; confira as rotas alternativas
Cabo Frio inicia intervenção emergencial na Passagem
Trecho da Avenida Hilton Massa está interditado; confira as rotas alternativas
Jovem é autuado por direção perigosa após empinar moto em via movimentada de Cabo Frio
Flagrante aconteceu no bairro Braga; motocicleta foi apreendida e encaminhada ao depósito público
Prefeitura de Cabo Frio fiscaliza construções irregulares na região do Monte Alegre
Operação conjunta identificou edificações e parcelamentos de solo fora das normas legais no desmembramento Nova Esperança
Restaurante é furtado em Cabo Frio
Criminoso levou uma televisão e R$ 400 em dinheiro; ação foi registrada por câmeras de segurança
Incêndio atinge carrinho de milho na Praia do Peró em Cabo Frio
A Prefeitura informou que o caso será apurado pelas equipes responsáveis, que também vão verificar se o carrinho possuía licença de funcionamento
Suspeita de intoxicação por metanol em jovem de Cabo Frio é descartada
Autoridades confirmam que exames laboratoriais não detectaram a presença da substância e reforçam cuidados com o consumo de bebidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.