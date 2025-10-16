Obras - Reprodução

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio começou nesta quinta-feira (16) uma intervenção na Avenida Hilton Massa, no bairro Passagem, sentido Praia do Forte, na esquina com a Rua Elpídio dos Santos. A ação tem o objetivo de desobstruir a rede de drenagem, que apresenta sobrecarga e causa alagamentos na região em dias de chuva.

Para realizar o serviço, as equipes da Secretaria da Cidade abriram a via. A obra deve durar alguns dias. O trânsito no trecho está interditado, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Motoristas que seguem em direção à Praia do Forte devem usar o desvio pela Rua Liberdade e, em seguida, pela Rua Manoel Francisco Valentim. Quem retorna ao Centro ou precisa acessar o bairro Passagem deve fazer o retorno na própria Avenida Hilton Massa.

O vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar (União), comentou a ação:

“Essa intervenção é fundamental para mitigar o vazamento de esgoto e melhorar o escoamento da água da chuva. Sabemos o quanto essa situação tem afetado os moradores e comerciantes da região, por isso estamos atuando de forma emergencial para resolver o problema e evitar que ele volte a acontecer”, afirmou Miguel Alencar.