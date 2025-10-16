Saruês, também conhecidos como gambás - Ascom

Publicado 16/10/2025 18:17

Cabo Frio - Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, o número de saruês, também conhecidos como gambás, circulando pelas áreas urbanas de Cabo Frio cresceu. A época de acasalamento da espécie contribui para a maior presença desses mamíferos, principalmente durante a noite.



Segundo o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal, Ricardo Medina, de janeiro a setembro deste ano, o grupamento realizou o resgate de 552 saruês, sendo 183 filhotes e 369 adultos.



“Nesta época do ano, o aumento nas aparições é totalmente natural e serve como lembrete de que Cabo Frio também é lar da nossa fauna silvestre, que merece respeito e convivência harmoniosa”, explicou Medina.



A maioria dos incidentes ocorre quando cães ou gatos tentam atacar os saruês, comportamento instintivo dos animais de estimação. Nesses casos, a orientação é tentar afastar o animal e acionar o resgate especializado.



Os saruês se alimentam de frutas, insetos e pequenos animais, contribuindo para o controle de pragas urbanas como baratas, escorpiões e ratos. Também participam da dispersão de sementes e do equilíbrio do ecossistema local.



No mês passado, o grupamento Ambiental participou da soltura de cerca de 50 gambás na Comunidade Quilombola Preto Forro, no Angelim-Araçá. A ação foi realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e o Instituto Larissa Saruê, como parte da prática de Saneamento Ambiental Integrado para controlar a população de escorpiões.



Nos últimos dias, a Guarda Marítima e Ambiental também realizou resgates de animais silvestres em diferentes pontos da cidade.



Em Unamar, dois filhotes de saruês foram encontrados e devolvidos à natureza. No bairro Aquarius, o resgate de uma coruja-buraqueira ferida terminou com o óbito do animal, que já estava debilitado. Na Ogiva, uma gaivota foi recolhida e encaminhada ao Projeto Albatroz. No Jacaré, quatro filhotes de gambá e um ouriço-cacheiro foram encaminhados ao Instituto BW.



Quem encontrar algum animal ferido ou em local de risco deve ligar para o número 153, canal direto da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública. O resgate é feito pela Guarda Marítima e Ambiental, que realiza o manejo e encaminha o animal para instituições parceiras, em casos de ferimentos.