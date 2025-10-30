Gessiane Nazario - Reprodução

Gessiane NazarioReprodução

Publicado 30/10/2025 18:50

Cabo Frio - O Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart/Ibram) em Cabo Frio recebe na próxima terça-feira (4), às 18h, a quarta e última edição do “Círculo de Leitura no Mart: Memórias”, promovida pela Sophia Editora e Folha dos Lagos.

Neste último encontro do ano, receberemos a escritora e pesquisadora quilombola de nossa região, Gessiane Nazario, para ler e conversar sobre o seu conto “Aspino e o boi”, publicado pela editora Patuá na coletânea “Imagens de coragem”, organizada por Tatiana Lazzarotto e Isabella de Andrade.

A atividade será mediada por Bete Buss (professora e artista plástica), Eloisa Helena (professora e coordenadora do projeto) e Rogéria Arruda (professora e escritora). Além da leitura, serão desenvolvidas dinâmicas de acolhimento, doação de livros e conversas literárias.

Intitulados “Leituras no Mart: Memória”, os encontros promoveram leituras de breves textos dentro da temática “Memória”, sempre priorizando escritoras. Nas edições anteriores, realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro, conversamos sobre Conceição Evaristo, Lygia Fagundes Telles e Clarice Lispector.

A atividade é gratuita e aberta ao público.

Local: Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart) de Cabo Frio

Endereço: Largo de Santo Antônio, s/n°, Centro – Cabo Frio (RJ).

Data: 04 de novembro | Horário: 18h às 20h.