Drogas apreendidas na açãoPMERJ

Publicado 31/10/2025 12:50

Cabo Frio - Durante patrulhamento no Jardim Caiçara, em Cabo Frio, a Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira (30), 11 cápsulas de cocaína e 32 trouxinhas de maconha que haviam sido abandonadas em via pública.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas na região, indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no local. Ao chegar ao endereço informado, os policiais não encontraram o elemento, mas localizaram o material entorpecente durante buscas no entorno.

O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, para registro da ocorrência. Até o momento, ninguém foi detido.