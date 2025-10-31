José Paulo Nascimento Fernandes, conhecido pelos apelidos "JP", "Zé Paulo" ou "Zé Lelê"Reprodução
Criminoso morto em operação no Rio era investigado por atuação em quadrilha da Região dos Lagos
Conhecido como "JP", "Zé Paulo" ou "Zé Lelê", ele teria ligação com grupo criminoso chefiado por Wagner Teixeira Carlos, o "Bigode", com atuação em Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio
Leilão do Hospital Santa Izabel é suspenso após tentativa de acordo com o Ministério Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho determinou a suspensão diante de possível conciliação; hospital tenta evitar perda do imóvel avaliado em mais de R$ 68 milhões
Polícia apreende drogas abandonadas no Jardim Caiçara em Cabo Frio
O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência
‘Círculo de Leitura no Mart’, em Cabo Frio, recebe Gessiane Nazario para a última edição do ano
Evento é gratuito e acontece na próxima terça-feira (4), às 18h, no Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)
Mais um traficante de Cabo Frio morre em megaoperação na Zona Norte do Rio
Cleyton, conhecido como "Mãozinha" e gerente da Favela do Lixo, foi morto durante ação do BOPE que já contabiliza mais de 120 vítimas
Fogo em terreno assusta moradores e mobiliza bombeiros no Braga, em Cabo Frio
Incêndio se espalhou rapidamente e chegou a ameaçar residências na Rua da Luz; polícia investiga possível causa criminosa
