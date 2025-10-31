José Paulo Nascimento Fernandes, conhecido pelos apelidos "JP", "Zé Paulo" ou "Zé Lelê" - Reprodução

José Paulo Nascimento Fernandes, conhecido pelos apelidos "JP", "Zé Paulo" ou "Zé Lelê"Reprodução

Cabo Frio - José Paulo Nascimento Fernandes, conhecido pelos apelidos “JP”, “Zé Paulo” ou “Zé Lelê”, foi um dos mortos durante a Operação Contenção, deflagrada na última terça-feira (28) nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo conter confrontos entre facções e reforçar o patrulhamento nas comunidades.

Segundo informações policiais, José Paulo era investigado por envolvimento em uma organização criminosa que atuava entre os municípios de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na Região dos Lagos. O grupo seria liderado por Wagner Teixeira Carlos, conhecido como “Bigode” ou “Waguinho”, apontado como chefe de uma quadrilha com ramificações na região e conexões com o tráfico de drogas no Rio.

A Operação Contenção, realizada em parceria entre forças estaduais e federais, resultou em diversas apreensões e na morte de suspeitos que, segundo a polícia, reagiram à presença das equipes. As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da organização e mapear sua atuação na Região dos Lagos.