Leilão do Hospital Santa Izabel é suspenso após tentativa de acordo com o Ministério Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho determinou a suspensão diante de possível conciliação; hospital tenta evitar perda do imóvel avaliado em mais de R$ 68 milhões
Polícia apreende drogas abandonadas no Jardim Caiçara em Cabo Frio
O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência
‘Círculo de Leitura no Mart’, em Cabo Frio, recebe Gessiane Nazario para a última edição do ano
Evento é gratuito e acontece na próxima terça-feira (4), às 18h, no Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart)
Mais um traficante de Cabo Frio morre em megaoperação na Zona Norte do Rio
Cleyton, conhecido como "Mãozinha" e gerente da Favela do Lixo, foi morto durante ação do BOPE que já contabiliza mais de 120 vítimas
Fogo em terreno assusta moradores e mobiliza bombeiros no Braga, em Cabo Frio
Incêndio se espalhou rapidamente e chegou a ameaçar residências na Rua da Luz; polícia investiga possível causa criminosa
Traficante da Favela do Lixo, em Cabo Frio, é um dos mortos em operação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio
Uando, conhecido como Maestro, era apontado como gerente geral da comunidade e braço direito de Waguinho, o Bigode. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2022
