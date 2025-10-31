Hospital santa Izabel - Reprodução

Cabo Frio - O leilão do prédio onde funciona o tradicional Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, que - O leilão do prédio onde funciona o tradicional Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, que estava marcado para o próximo dia 15 de dezembro , foi suspenso nesta quinta-feira (30) pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A decisão foi tomada diante “da possível conciliação aventada na Ata da Audiência com o MPT” (Ministério Público do Trabalho), conforme documento oficial.

O leilão havia sido determinado pela 1ª Vara do Trabalho do município em decorrência de dívidas trabalhistas que se arrastam há 25 anos, somando valores milionários. O imóvel, localizado na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Passagem, está avaliado em R$ 68.653.057,20 e seria colocado à venda em leilão eletrônico nos dias 15 e 16 de dezembro deste ano.

Assim que tomou conhecimento do edital de leilão, a direção da Irmandade Santa Izabel iniciou tratativas com o MPT em busca de um acordo para evitar a perda do patrimônio. O hospital continua funcionando normalmente enquanto as negociações prosseguem.

O prédio, considerado um dos marcos históricos de Cabo Frio, abriga uma estrutura hospitalar de 8,1 mil metros quadrados de área construída, distribuída em três prédios com 30 quartos, enfermarias, UTI, centro cirúrgico, laboratório, pronto-socorro e até uma pequena capela.

Fundado há várias décadas, o Santa Izabel é uma das instituições mais antigas e tradicionais da Região dos Lagos, reconhecido pelo atendimento em emergência, cirurgias e maternidade.