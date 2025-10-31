Wescley de Mendonça Lessa e Patrick Wesley Rafael Domingos - Reprodução

Wescley de Mendonça Lessa e Patrick Wesley Rafael Domingos Reprodução

Publicado 31/10/2025 16:13

Cabo Frio - Wescley de Mendonça Lessa, conhecido por atuar na Favela do Lixo, e Patrick Wesley Rafael Domingos, apelidado de PT e morador da comunidade Boca do Mato, em Cabo Frio, foram presos na terça-feira (28) durante a Operação Contenção, realizada nos Complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Os dois homens são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e foram detidos por equipes da polícia que atuavam na região com o objetivo de cumprir mandados de prisão e desarticular grupos criminosos.

A ação reforça a presença das forças de segurança em áreas com histórico de atuação de traficantes e faz parte de estratégias para reduzir crimes relacionados ao tráfico.