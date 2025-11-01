Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira representa a cidade - Reprodução

Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira representa a cidadeReprodução

Publicado 01/11/2025 16:30

Cabo Frio - Cabo Frio recebeu o Prêmio Destaques em Educação Ambiental durante a cerimônia nacional do Programa Bandeira Azul 2025, realizada nesta sexta-feira (31), no Guarujá, em São Paulo. O evento foi promovido pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), responsável pela coordenação do programa no Brasil.



O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, representou o município na entrega oficial das certificações internacionais para as praias do Peró, Pontal do Peró e Foguete, aprovadas pelo Júri Internacional do programa para a temporada 2025/2026.



O prêmio tem como finalidade reconhecer e valorizar ações de educação ambiental desenvolvidas por localidades certificadas ou em processo de certificação pelo Programa Bandeira Azul no país. A iniciativa também busca incentivar a continuidade de atividades voltadas à sensibilização e à gestão ambiental, conforme os critérios do programa.



O secretário Jailton Nogueira comentou a premiação. “Ser reconhecido nacionalmente com o Prêmio Destaques em Educação Ambiental é motivo de grande orgulho. Essa conquista mostra que nossas ações de conscientização estão gerando resultados concretos. Agradeço o apoio do prefeito Dr. Serginho e toda minha equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, que tem trabalhado muito para tornar Cabo Frio uma referência em gestão e educação ambiental”, afirmou.



A cerimônia reuniu gestores ambientais e autoridades de diversas regiões do país. Durante o evento, foram apresentadas as iniciativas que resultaram na certificação de praias, marinas e embarcações participantes do programa.



“Esse reconhecimento consolida o município como destaque nacional em gestão costeira e turismo sustentável. Somos uma das poucas cidades brasileiras com três bandeiras azuis hasteadas simultaneamente. Isso é um marco para a nossa cidade”, declarou Jailton Nogueira.



O hasteamento das bandeiras em Cabo Frio está previsto para dezembro, marcando o início da temporada 2025/2026.