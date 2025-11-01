Mostra "Entre Beats e Cicatrizes" - Reprodução

Publicado 01/11/2025 16:39

Cabo Frio - A Praça da Cidadania, em Cabo Frio, recebe neste sábado (1º), das 16h às 22h (podendo se estender até às 23h), a mostra artística “Entre Beats e Cicatrizes”, voltada à cultura Hip Hop. O evento terá atividades que incluem rodas de conversa, batalhas de MCs, competições de grafite, apresentações de DJs, danças urbanas e pocket shows. A entrada é gratuita.

A programação contempla os quatro elementos do Hip Hop: DJ, MC, graffiti e dança, com artistas de todo o Estado. A batalha de MCs contará com oito competidores, que terão 45 segundos para rimar sobre temas pré-estabelecidos pelo público, priorizando vozes femininas e LGBTQIAP+. Na competição de pintura ao vivo, “Grafita Aí – Live Paint Battle”, os artistas disputarão premiação para os três primeiros colocados. As apresentações de danças urbanas incluirão competição de break. DJs se apresentarão durante todo o evento, e artistas convidados farão pocket shows.

O evento tem como objetivo reunir público diverso e fomentar o diálogo sobre equidade de gênero e combate à violência contra a mulher, garantindo protagonismo feminino.

Alessandra Linhares, produtora cultural e articuladora da cena hip hop, idealizou a mostra. Ela explicou a motivação: “Depois de ter sido perseguida e ameaçada, eu não me senti mais à vontade para realizar os projetos que antes fazia. Então, decidi criar um espaço onde a expressão fosse o cerne: onde pessoas silenciadas pudessem se sentir seguras para falar, se expressar e transformar suas dores em arte”.

O evento é realizado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, pelo Sistema Nacional de Cultura, pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal e pela Secretaria de Cultura de Cabo Frio.