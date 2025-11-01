Mostra "Entre Beats e Cicatrizes"Reprodução
Mostra "Entre Beats e Cicatrizes" acontece neste sábado (1°) em Cabo Frio e destaca mulheres e público LGBTQIAP+
Rodas de conversa, batalhas de MCs, grafite e danças urbanas marcam evento que valoriza diversidade e expressão artística
Cabo Frio é reconhecida no Programa Bandeira Azul 2025 por ações de Educação Ambiental
Município recebeu três certificações internacionais e foi reconhecido por iniciativas de conscientização e gestão ambiental
Traficantes de Cabo Frio são presos durante megaoperação policial no Rio de Janeiro
Wescley de Mendonça Lessa e Patrick Wesley Rafael Domingos foram capturados nos Complexos da Penha e Alemão nesta terça-feira (28)
Criminoso morto em operação no Rio era investigado por atuação em quadrilha da Região dos Lagos
Conhecido como "JP", "Zé Paulo" ou "Zé Lelê", ele teria ligação com grupo criminoso chefiado por Wagner Teixeira Carlos, o "Bigode", com atuação em Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio
Leilão do Hospital Santa Izabel é suspenso após tentativa de acordo com o Ministério Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho determinou a suspensão diante de possível conciliação; hospital tenta evitar perda do imóvel avaliado em mais de R$ 68 milhões
Polícia apreende drogas abandonadas no Jardim Caiçara em Cabo Frio
O material apreendido foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência
