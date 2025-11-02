Bebê de 1 ano engasgado é salvoReprodução
De acordo com informações da corporação, os guardas retornavam do plantão quando perceberam uma família pedindo ajuda. A criança apresentava sinais de engasgo e lábios arroxeados.
Os agentes realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter a situação. Após o socorro, a família foi orientada a procurar atendimento médico para avaliação da bebê.
A ocorrência foi registrada pela Secretaria de Segurança Pública de Cabo Frio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.