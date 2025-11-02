Bebê de 1 ano engasgado é salvoReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Uma criança de um ano foi socorrida por agentes da Guarda Municipal de Cabo Frio neste sábado (1°), após se engasgar às margens de uma estrada.

De acordo com informações da corporação, os guardas retornavam do plantão quando perceberam uma família pedindo ajuda. A criança apresentava sinais de engasgo e lábios arroxeados.

Os agentes realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo reverter a situação. Após o socorro, a família foi orientada a procurar atendimento médico para avaliação da bebê.

A ocorrência foi registrada pela Secretaria de Segurança Pública de Cabo Frio.