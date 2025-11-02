Marcha da Família CristãReprodução
Os participantes caminharam pelas principais vias da cidade com camisetas, faixas e bandeiras, entoando cânticos, orações e mensagens de fé. Famílias, representantes de diferentes igrejas evangélicas e ministérios locais participaram do evento.
O ponto central da marcha foi o show do cantor cabofriense Salomão do Reggae, que apresentou canções que misturam reggae e mensagens de fé.
“É lindo ver o povo de Deus ocupando as ruas com alegria e esperança. A Marcha da Família é um símbolo de união, paz e fé”, destacou o cantor.
A Semana Evangélica 2025 incluiu programação com o “Clamor por Cabo Frio”, conferências sobre a Reforma Protestante, momentos de oração e apresentações musicais de artistas locais. O objetivo da iniciativa foi fortalecer a fé e valorizar o papel das igrejas evangélicas na promoção da solidariedade e do bem comum.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.