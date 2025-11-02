Marcha da Família Cristã - Reprodução

Marcha da Família CristãReprodução

Publicado 02/11/2025 17:23

Cabo Frio - A Marcha da Família Cristã reuniu centenas de pessoas nas ruas do centro de Cabo Frio neste sábado (1º), durante ato público de louvor e celebração. O evento marcou o encerramento da Semana Evangélica 2025 e foi promovido pelo Conselho de Pastores (COPA Cabo Frio), com apoio da Prefeitura Municipal.



Os participantes caminharam pelas principais vias da cidade com camisetas, faixas e bandeiras, entoando cânticos, orações e mensagens de fé. Famílias, representantes de diferentes igrejas evangélicas e ministérios locais participaram do evento.



O ponto central da marcha foi o show do cantor cabofriense Salomão do Reggae, que apresentou canções que misturam reggae e mensagens de fé.



“É lindo ver o povo de Deus ocupando as ruas com alegria e esperança. A Marcha da Família é um símbolo de união, paz e fé”, destacou o cantor.



A Semana Evangélica 2025 incluiu programação com o “Clamor por Cabo Frio”, conferências sobre a Reforma Protestante, momentos de oração e apresentações musicais de artistas locais. O objetivo da iniciativa foi fortalecer a fé e valorizar o papel das igrejas evangélicas na promoção da solidariedade e do bem comum.