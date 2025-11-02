Guarda Marítima e Ambiental resgata 11 cães - Reprodução

Guarda Marítima e Ambiental resgata 11 cãesReprodução

Publicado 02/11/2025 17:09

Cabo Frio - O Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental, da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, resgatou na última sexta-feira (31) 11 cães em uma residência na Rua Fagundes Varela, no bairro São Cristóvão.



No local, os agentes encontraram cinco cães adultos e seis filhotes, acorrentados e com espaço limitado para locomoção. Um dos cães é paraplégico.



“Os cães estavam com muita fome, estressados, e um deles é paraplégico, vamos avaliar a viabilidade de tratamento, porque ele não pode permanecer assim no canil. A mulher foi presa, e a situação era realmente horrorosa: sem luz, sem água, os animais presos com correntes no alto, correndo risco de enforcamento”, relatou Fenela Assed, superintendente do Canil Municipal, que recebeu a denúncia e acionou os agentes.



Os cães foram levados à Fazenda Campos Novos, onde funciona o Canil Municipal, e receberam os primeiros cuidados. Na segunda-feira (3), passarão por avaliação médica veterinária mais detalhada. Eles serão castrados e depois disponibilizados para adoção. A responsável pela residência foi conduzida à 126ª Delegacia de Polícia e presa em flagrante.



O superintendente do Grupamento Marítimo e Ambiental, Ricardo Medina, comentou a ação: “Nosso papel é proteger, não só as pessoas, mas também os animais. Quando agimos com rapidez e sensibilidade, conseguimos mudar o destino de seres que dependem de nós. É isso que nos move. Agora esses animais estão em local seguro”.



Denúncias de maus-tratos devem ser feitas à Polícia Civil, por se tratar de crime.

Guarda Marítima e Ambiental resgata 11 cães Reprodução