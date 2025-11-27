126ª DPReprodução
Homem é preso suspeito de abusar do sobrinho de 13 anos em Cabo Frio
Mãe acionou a Polícia Militar após relato do adolescente; caso segue sob investigação
Homem é preso suspeito de abusar do sobrinho de 13 anos em Cabo Frio
Mãe acionou a Polícia Militar após relato do adolescente; caso segue sob investigação
Exposição "Alma Quilombola" é inaugurada nesta sexta (28) no Mart, em Cabo Frio
Evento acontece a partir das 17h, com entrada gratuita. As obras ficarão em exposição na saleta do Mart até maio de 2026, com visitações abertas ao público de terça à sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h
Patrulha Maria da Penha detém homem por descumprimento de medida protetiva em Cabo Frio
Ação ocorreu no Recanto das Dunas e integra mobilização dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher
Cabo Frio libera uso excepcional de fogos com estampido em eventos oficiais
Nova lei revoga norma anterior e restabelece uso controlado de fogos sonoros em celebrações como Réveillon, Carnaval e eventos culturais
Evento "Super Tarde Cultural" leva exposição e lançamento de livro ao Mart neste sábado (29) em Cabo Frio
Sessão de autógrafos e atividades educativas marcam a tarde cultural
Programa "Emprego Já!" completa oito meses com mais de 4 mil currículos cadastrados em Cabo Frio
Programa registra participação de mais de 100 empresas e oferta vagas em diferentes áreas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.