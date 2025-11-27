126ª DP - Reprodução

Publicado 27/11/2025 17:43

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (26) suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, um adolescente de 13 anos, no bairro Peró, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, depois que a mãe do jovem procurou a Polícia Militar para denunciar a situação.

Segundo a PM, a mulher relatou que o filho vinha sendo vítima de abusos havia algum tempo e que o agressor seria um parente próximo. O adolescente contou que os ataques ocorreram em dias distintos e que o episódio mais recente foi no dia 21 de novembro.

Após a denúncia, policiais acompanharam a mãe até o local onde o suspeito poderia estar. Ele foi localizado em um bar no Peró. Durante a abordagem, os agentes apreenderam um celular. De acordo com o registro policial, ao ser questionado, o homem afirmou que já imaginava o motivo da ação.

Uma testemunha também disse aos agentes que o adolescente havia confidenciado os abusos à família, que decidiu procurar ajuda imediatamente.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. Ainda conforme a polícia, o suspeito já responde a um processo semelhante em outro município, registrado em 2020. Ele permaneceu detido e deverá responder por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A família foi orientada a levar o adolescente para exame de corpo de delito. O caso segue em investigação.