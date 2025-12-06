Josias da Swell - Reprodução

Publicado 06/12/2025 14:18

Cabo Frio - A Câmara Municipal e a Prefeitura de Cabo Frio divulgaram nota oficial com os detalhes do velório e sepultamento do vereador licenciado e secretário municipal de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, que faleceu neste sábado (6). Em homenagem ao gestor público, as duas instituições decretaram luto oficial de três dias.

O velório terá início às 13h, no Palácio das Águias, sede histórica da Câmara Municipal, onde autoridades, familiares, amigos e moradores poderão se despedir e prestar suas homenagens ao secretário. Josias da Swell era reconhecido por sua forte atuação política e pela dedicação ao serviço público em Cabo Frio.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Santa Izabel, onde ocorrerá a última despedida.

A Câmara Municipal e a Prefeitura reiteraram suas condolências à família e aos amigos, destacando a profunda perda para o município e reforçando o reconhecimento à trajetória pública de Josias.

Cabo Frio se despede, neste sábado, de uma de suas figuras mais influentes e queridas na política local.