As pancadas vieram acompanhadas de trovoadas e raios, o que assustou quem estava na região durante a madrugada.Reprodução/
Segundo moradores, apesar de não ter durado muito tempo, a chuva foi marcada pela alta intensidade. As pancadas vieram acompanhadas de trovoadas e raios, o que assustou quem estava na região durante a madrugada.
Com a intensidade, a rua ficou alagada, com água entrando em algumas residências. Moradores ficaram tensos.
Mesmo com o susto, o tempo já apresenta melhora nas primeiras horas da manhã, com presença de sol. Até o momento, não há informações sobre feridos.
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