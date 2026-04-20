As pancadas vieram acompanhadas de trovoadas e raios, o que assustou quem estava na região durante a madrugada. - Reprodução/

As pancadas vieram acompanhadas de trovoadas e raios, o que assustou quem estava na região durante a madrugada.Reprodução/

Publicado 20/04/2026 14:57

Cabo Frio - A forte chuva que caiu na madrugada deste domingo (19) provocou alagamentos em casas no bairro Ville Blanche, na Rua Porfírio do Nascimento, em Cabo Frio.



Segundo moradores, apesar de não ter durado muito tempo, a chuva foi marcada pela alta intensidade. As pancadas vieram acompanhadas de trovoadas e raios, o que assustou quem estava na região durante a madrugada.



Com a intensidade, a rua ficou alagada, com água entrando em algumas residências. Moradores ficaram tensos.



Mesmo com o susto, o tempo já apresenta melhora nas primeiras horas da manhã, com presença de sol. Até o momento, não há informações sobre feridos.

