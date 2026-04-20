Testemunhas apontam que a força das ondas dificultou a permanência no local, e o jovem não foi mais visto. - Reprodução/ RC24h

Testemunhas apontam que a força das ondas dificultou a permanência no local, e o jovem não foi mais visto.Reprodução/ RC24h

Publicado 20/04/2026 15:10

Cabo Frio - Um jovem turista, identificado inicialmente como Leonardo, está desaparecido depois de entrar com o pai no mar da Praia do Forte, neste domingo (19), em Cabo Frio. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas intensas na região, com apoio de guarda-vidas e monitoramento constante da faixa de areia e do mar.



De acordo com informações preliminares, o jovem é natural de Belo Horizonte e possui deficiência em uma das pernas. Relatos indicam que ele estava acompanhado de familiares no momento em que entrou na água. Em meio às condições adversas, com mar escuro e agitado, teria se afastado e desaparecido.



Testemunhas apontam que a força das ondas dificultou a permanência no local, e o jovem não foi mais visto. As buscas seguem sem interrupção até o momento, mas a vítima ainda não foi localizada.



A ocorrência mobiliza equipes de resgate e mantém a área sob atenção. Autoridades reforçam a orientação para que banhistas evitem áreas sinalizadas como perigosas e respeitem as recomendações de segurança, especialmente diante das condições do mar nos últimos dias. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.