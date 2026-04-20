Ao tentar conter a situação, um terceiro homem, que não participava diretamente da confusão, efetuou disparos de arma de fogo para o alto. - Reprodução/

Ao tentar conter a situação, um terceiro homem, que não participava diretamente da confusão, efetuou disparos de arma de fogo para o alto.Reprodução/

Publicado 20/04/2026 15:24

Cabo Frio - Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada na madrugada desta segunda-feira (20), na Rua Porto Alegre, no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio.



De acordo com informações da PM, uma equipe foi acionada por volta de 1h30. Ao chegar ao local, os agentes encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento à vítima, identificada como G.L.B., de 35 anos. Ele foi encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE).



Segundo relato de um funcionário de um estabelecimento nas proximidades, uma briga entre indivíduos começou na esquina da Rua Maceió e se estendeu para a Porto Alegre, momento em que a vítima acabou se ferindo. Ainda conforme o depoimento, ao tentar conter a situação, um terceiro homem – que não participava diretamente da confusão – efetuou disparos de arma de fogo para o alto, com o objetivo de dispersar os envolvidos.



Após os tiros, o suspeito deixou o local. Ainda segundo a PM, ninguém foi atingido pelos disparos, o homem teria se ferido na briga.



O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.



