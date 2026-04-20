Testemunhas relataram que ele apresentou dificuldades na água antes de desaparecer. - Reprodução/ Josué Oficial

Testemunhas relataram que ele apresentou dificuldades na água antes de desaparecer.Reprodução/ Josué Oficial

Publicado 20/04/2026 17:27

Cabo Frio - Um turista de 26 anos segue desaparecido após entrar no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã de domingo (19).



De acordo com a família, Leonardo, natural de Belo Horizonte (MG), estava acompanhado do irmão, de 15 anos, quando foi atingido por uma área de correnteza e levado pelas ondas. O caso ocorreu por volta das 11h40, pouco tempo após a chegada da família à praia.



Segundo os familiares, o jovem possui baixa visão e dificuldade de mobilidade.

Testemunhas relataram que ele apresentou dificuldades na água antes de desaparecer.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda no domingo. Nesta segunda-feira (20), as equipes seguem com os trabalhos, com apoio de guarda-vidas, mergulhadores, motos aquáticas e embarcações.



Também são realizadas buscas na faixa de areia e monitoramento de pontos de corrente marítima. Relatos indicam que o mar apresentava ondas e corrente de retorno no momento do ocorrido.



Até a última atualização, não havia informações sobre a localização do jovem. As equipes continuam mobilizadas. Familiares pedem que qualquer informação seja repassada ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou à Polícia Militar.

