Testemunhas relataram que ele apresentou dificuldades na água antes de desaparecer.Reprodução/ Josué Oficial

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um turista de 26 anos segue desaparecido após entrar no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã de domingo (19).

De acordo com a família, Leonardo, natural de Belo Horizonte (MG), estava acompanhado do irmão, de 15 anos, quando foi atingido por uma área de correnteza e levado pelas ondas. O caso ocorreu por volta das 11h40, pouco tempo após a chegada da família à praia.

Segundo os familiares, o jovem possui baixa visão e dificuldade de mobilidade.
Testemunhas relataram que ele apresentou dificuldades na água antes de desaparecer.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda no domingo. Nesta segunda-feira (20), as equipes seguem com os trabalhos, com apoio de guarda-vidas, mergulhadores, motos aquáticas e embarcações.

Também são realizadas buscas na faixa de areia e monitoramento de pontos de corrente marítima. Relatos indicam que o mar apresentava ondas e corrente de retorno no momento do ocorrido.

Até a última atualização, não havia informações sobre a localização do jovem. As equipes continuam mobilizadas. Familiares pedem que qualquer informação seja repassada ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou à Polícia Militar.
 
 
 
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