Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher atingindo um automóvel modelo Siena prata, pertencente ao companheiro. - Reprodução/ Jardim Esperança da Informação

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher atingindo um automóvel modelo Siena prata, pertencente ao companheiro.Reprodução/ Jardim Esperança da Informação

Publicado 22/04/2026 14:24

Cabo Frio - Uma mulher danificou um veículo no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio, neste domingo (19). Segundo informações, o caso ocorreu após uma suspeita de traição.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher atingindo um automóvel modelo Siena prata, pertencente ao companheiro, na Rua Minas Gerais.



O veículo ficou danificado após a ação. Até o momento, não há registro de ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Um morador relatou o caso em rede social com comentário sobre a situação.