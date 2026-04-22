Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher atingindo um automóvel modelo Siena prata, pertencente ao companheiro.Reprodução/ Jardim Esperança da Informação
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher atingindo um automóvel modelo Siena prata, pertencente ao companheiro, na Rua Minas Gerais.
O veículo ficou danificado após a ação. Até o momento, não há registro de ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Um morador relatou o caso em rede social com comentário sobre a situação.
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