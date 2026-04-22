A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - A cidade de Cabo Frio realizará, entre os dias 23 e 26 de abril, a Festa de São Jorge. As atividades ocorrerão na rua Francisco Mendes, em frente à Igreja de São Jorge, no Centro, na altura do número 105.
A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.
O evento reunirá atividades religiosas e culturais, além de feira, apresentações musicais, roda de conversa e corrida em homenagem a São Jorge. Para a realização da festa, haverá alterações no trânsito nas vias do entorno da rua Francisco Mendes.
Programação
23 de abril (quinta-feira)
5h: Alvorada festiva com missa
7h, 10h, 12h e 14h: Missas
16h: Missa da unidade
18h: Procissão com celebração na chegada
24 de abril (sexta-feira)
10h às 18h: Apresentações culturais
14h: Roda de conversa sobre intolerância religiosa e violência contra a mulher
25 de abril (sábado)
12h às 16h: Feijoada com show musical
18h: Show e xirê
20h: Samba
26 de abril (domingo)
7h: Corrida de São Jorge
12h: Galinhada com bingo e show musical
16h: Show musical
18h: Encerramento com oração da Ave Maria