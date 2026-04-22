A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura. - Reprodução/

A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 15:11

Cabo Frio - A cidade de Cabo Frio realizará, entre os dias 23 e 26 de abril, a Festa de São Jorge. As atividades ocorrerão na rua Francisco Mendes, em frente à Igreja de São Jorge, no Centro, na altura do número 105.

A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.

O evento reunirá atividades religiosas e culturais, além de feira, apresentações musicais, roda de conversa e corrida em homenagem a São Jorge. Para a realização da festa, haverá alterações no trânsito nas vias do entorno da rua Francisco Mendes.

Programação

23 de abril (quinta-feira)

5h: Alvorada festiva com missa

7h, 10h, 12h e 14h: Missas

16h: Missa da unidade

18h: Procissão com celebração na chegada

24 de abril (sexta-feira)

10h às 18h: Apresentações culturais

14h: Roda de conversa sobre intolerância religiosa e violência contra a mulher

25 de abril (sábado)

12h às 16h: Feijoada com show musical

18h: Show e xirê

20h: Samba

26 de abril (domingo)

7h: Corrida de São Jorge

12h: Galinhada com bingo e show musical

16h: Show musical

18h: Encerramento com oração da Ave Maria