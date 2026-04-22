A programação será organizada pela Igreja de São Jorge de Cabo Frio e contará com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Cultura.Reprodução/
Cabo Frio realiza festa de São Jorge entre os dias 23 e 26 de abril, no Centro
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