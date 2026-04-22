De acordo com um morador, os residentes estão sem luz há mais de 24 horas.Reprodução/ RC24H
De acordo com um morador, os residentes estão sem luz há mais de 24 horas. Ele relata que o problema teria sido causado por um erro técnico após a realização de um serviço no local.
Segundo o relato, a equipe responsável teria finalizado o atendimento deixando os disjuntores desligados. O morador afirma ainda que já realizou mais de seis protocolos de atendimento, mas até o momento não houve solução.
O Portal RC24h entrou em contato com a Enel para obter informações sobre o caso e aguarda retorno.
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