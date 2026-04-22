De acordo com um morador, os residentes estão sem luz há mais de 24 horas. - Reprodução/ RC24H

De acordo com um morador, os residentes estão sem luz há mais de 24 horas.Reprodução/ RC24H

Publicado 22/04/2026 15:31

Cabo Frio - Uma denúncia foi registrada nesta segunda-feira (20) sobre a falta de energia elétrica na Rua dos Espadartes, no bairro do Peró, em Cabo Frio.



De acordo com um morador, os residentes estão sem luz há mais de 24 horas. Ele relata que o problema teria sido causado por um erro técnico após a realização de um serviço no local.



Segundo o relato, a equipe responsável teria finalizado o atendimento deixando os disjuntores desligados. O morador afirma ainda que já realizou mais de seis protocolos de atendimento, mas até o momento não houve solução.



O Portal RC24h entrou em contato com a Enel para obter informações sobre o caso e aguarda retorno.

