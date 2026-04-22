De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20 após um chamado inicial de possível lesão corporal. - Reprodução/

De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20 após um chamado inicial de possível lesão corporal.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 16:50

Cabo Frio - Um homem de 26 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20), na Rua Durval Silva, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. O caso foi registrado como homicídio doloso.

De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20 após um chamado inicial de possível lesão corporal. Ao chegar ao local, os agentes constataram que a vítima, identificada pelas iniciais T.F.C., já estava em óbito.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. Durante a análise, foram encontrados no bolso da calça da vítima 12 munições intactas de calibre 38, além de 14 cápsulas de cocaína e 11 buchas de maconha, que foram apreendidas.

Familiares, incluindo a esposa e o irmão, estiveram no local e informaram aos policiais que o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas na região do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, onde também residia.

Após os procedimentos iniciais, a ocorrência foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que ficará responsável pela investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.