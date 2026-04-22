De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20 após um chamado inicial de possível lesão corporal.Reprodução/
Homem é encontrado morto com munições e drogas no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (20)
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