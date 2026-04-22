As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros ao longo de três dias, com apoio de embarcações e equipes em terra. - Reprodução/

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros ao longo de três dias, com apoio de embarcações e equipes em terra.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 17:08

Cabo Frio - O corpo do turista Leonardo Serafim, de 26 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (21), na Praia do Forte, em Cabo Frio.



O jovem, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estava desaparecido desde a manhã de domingo (19), após entrar no mar acompanhado do irmão, de 15 anos. Segundo relatos de testemunhas, uma sequência de ondas teria arrastado Leonardo, que não foi mais visto.



As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros ao longo de três dias, com apoio de embarcações e equipes em terra. As condições do mar, como a presença de algas e a baixa visibilidade da água, dificultaram o trabalho dos agentes.



A confirmação da localização do corpo também foi divulgada pelo secretário adjunto da Pessoa com Deficiência de Cabo Frio, Gugu do Jacaré, que publicou um vídeo nas redes sociais informando o desfecho do caso.



A ocorrência foi registrada no feriado de Tiradentes, encerrando a operação de buscas. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.