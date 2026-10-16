Veículo acidentado na Estrada do Guriri, em Cabo Frio. - Foto: Reprodução

Veículo acidentado na Estrada do Guriri, em Cabo Frio.Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:13

Um veículo de passeio perdeu o controle da direção e bateu fortemente contra um muro na manhã desta sexta-feira (16), na Estrada do Guriri, em Cabo Frio. Apesar da intensidade do impacto que assustou quem passava pela região no momento da colisão, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada em um trecho de fluxo constante, afetando diretamente a circulação de veículos e chamando a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pela Estrada do Guriri em Cabo Frio no início do dia.

O acidente gerou retenções significativas ao longo da via, exigindo atenção redobrada dos condutores que precisaram encarar lentidão durante o período da manhã. A pista, que conecta diferentes bairros e possui circulação frequente de transporte público e veículos de carga, apresentou gargalos no tráfego até que as medidas iniciais para a organização do fluxo pudessem ser adotadas.

Atuação no tráfego e apuração dos fatos

Para conter os transtornos e evitar novos acidentes na pista, equipes da Guarda Municipal de Cabo Frio foram acionadas e deslocadas rapidamente para o local. Os agentes atuaram na sinalização do trecho afetado, orientando os motoristas sobre os desvios necessários e organizando a passagem alternada dos veículos até a liberação total da via. A intervenção ajudou a amenizar o impacto no trânsito e a restabelecer a fluidez gradativa ao longo da manhã.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas que teriam levado o condutor a perder o controle do automóvel, e as circunstâncias exatas que envolveram a colisão ainda não foram detalhadas. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com as autoridades policiais para obter atualizações sobre a remoção do veículo e eventual apuração do caso, e aguarda retorno; o espaço segue aberto para posicionamento.