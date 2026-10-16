Banda Roupa Nova - Reprodução

Banda Roupa NovaReprodução

Publicado 16/10/2026 16:34

A banda Roupa Nova tem apresentação prevista para as 22h do dia 30 de dezembro, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, como parte da programação do Réveillon 2026/2027 . O processo de contratação do grupo foi publicado nesta quarta-feira (14) no portal de licitações da Prefeitura. A programação de fim de ano também prevê um show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano na noite de 31 de dezembro, atração anunciada pelo prefeito Dr. Serginho (PL).

A apresentação do Roupa Nova está prevista para a véspera da virada do ano. Criada na década de 1980, a banda construiu uma trajetória na música brasileira com canções conhecidas por diferentes gerações. O grupo integra a programação de eventos preparada pelo município para o período de festas, quando Cabo Frio recebe moradores e turistas para as celebrações de fim de ano.

Apesar da divulgação das atrações previstas para a Praia do Forte, parte da programação ainda dependia de formalização administrativa. Até esta quinta-feira (15), os contratos dos shows previstos para Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, não haviam sido publicados no portal municipal de licitações, conforme o levantamento apresentado na reportagem.

Shows em Tamoios ainda aguardam publicação de contratos

A Prefeitura informou que pretende realizar apresentações em diferentes dias e com atrações variadas também em Tamoios. No entanto, até a data consultada, não havia documentos de contratação dos artistas previstos para o distrito disponíveis no portal de licitações do município.

A ausência dos documentos publicados não significa necessariamente que os shows deixaram de ser planejados ou que as contratações não serão realizadas. Sem os registros oficiais disponíveis, porém, ainda não é possível confirmar quais artistas deverão se apresentar em Tamoios, nem as respectivas datas e os horários das apresentações.

A publicação dos procedimentos administrativos permite acompanhar o andamento das contratações e verificar as informações oficiais sobre os eventos. Para os moradores e visitantes, a confirmação dos artistas e da programação completa também ajuda no planejamento para o período de festas.

Licitação da queima de fogos ainda não estava aberta

Outro ponto pendente envolve a queima de fogos prevista para a virada do ano. A Prefeitura anunciou a intenção de realizar um dos maiores espetáculos pirotécnicos do estado do Rio de Janeiro, com apresentações previstas para a Praia do Forte e para Tamoios.

Até esta quinta-feira (15), entretanto, não havia licitação aberta para a contratação do serviço no portal municipal, segundo as informações levantadas pela reportagem. Dessa forma, ainda não estavam disponíveis documentos que permitissem confirmar a empresa responsável pela execução do espetáculo, os custos envolvidos, a duração ou os detalhes técnicos da operação.

A realização da queima de fogos depende da divulgação das informações oficiais sobre a contratação e a estrutura prevista para os dois locais. Sem a publicação dos documentos correspondentes, não é possível detalhar como será organizada a operação durante a virada.

Programação do Réveillon 2026/2027

Com a proximidade do fim do ano, a programação de Cabo Frio começa a ser definida com a divulgação de atrações nacionais. A apresentação do Roupa Nova está prevista para 30 de dezembro, enquanto Zé Neto e Cristiano foram anunciados para a noite de 31 de dezembro, na virada para 2027.

Os detalhes referentes aos shows em Tamoios e à queima de fogos ainda dependiam de novas publicações oficiais. A consulta ao portal de licitações permite acompanhar os procedimentos administrativos e identificar eventuais atualizações sobre as contratações.