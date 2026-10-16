Crianças reunidas em um treino - foto: Reprodução

Crianças reunidas em um treinofoto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:22

O azul domina o tatame na sede da Associação de Moradores do Manoel Corrêa, na Praça Padre Viana de Freitas, onde o judô passou a fazer parte da rotina diária de dezenas de jovens da comunidade. A iniciativa gratuita atende atualmente 80 crianças e adolescentes com treinos nos períodos da manhã e da tarde. O projeto promove o aprendizado das técnicas marciais e estimula valores essenciais como disciplina, respeito e responsabilidade entre os participantes que frequentam o projeto social no Manoel Corrêa em Cabo Frio

Para Eloá Gomes, de 9 anos, a expectativa começa bem antes de entrar no tatame. Acompanhada semanalmente pela avó, Eliádia Basílio, moradora do bairro há mais de três anos, a menina já levou o aprendizado para além do território local, participando de campeonatos na região. Eliádia destaca que os ensinamentos do esporte ultrapassam os dias de treino, refletindo diretamente no comportamento diário, na responsabilidade e na disciplina dentro de casa.

Parcerias, estrutura e impacto escolar

Os treinos são conduzidos pelo professor Willian Geribá e viabilizados pela ONG Ame Mais, responsável pela gestão das atividades. A iniciativa conta com o incentivo da Prolagos por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) e apoio do Instituto Aegea. Para garantir a permanência dos alunos e reduzir barreiras de acesso, a concessionária custeia os quimonos, os lanches servidos nos dias de aula e o transporte para competições e eventos externos.

Segundo Ciarlam Junior, presidente da ONG Ame Mais, as mudanças relatadas pelas famílias aparecem no comportamento, no rendimento escolar e na convivência familiar. A rotina esportiva tem contribuído para reduzir a evasão e faltas na sala de aula, além de acolher crianças com diferentes necessidades. Aline Araújo, coordenadora de Responsabilidade Social da Prolagos, reforça que o apoio visa criar um legado social no território, complementando as obras de infraestrutura recentes que implantaram 4,4 quilômetros de rede de água tratada para beneficiar mais de 5 mil moradores do bairro.