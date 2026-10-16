Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, ficou completamente alagada após as chuvas - Foto: Reprodução

Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, ficou completamente alagada após as chuvasFoto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:28

A forte chuva que atingiu Cabo Frio , na Região dos Lagos, na manhã desta sexta-feira (16), provocou alagamentos em diversas ruas da cidade. O grande volume de água tomou trechos de vias em diferentes bairros, dificultou a circulação e chegou a avançar sobre as calçadas na Praia do Forte, onde turistas caminhavam.

Entre os pontos afetados estão a Rua Expedicionário da Pátria, no bairro São Cristóvão; a Rua Arízio Gomes da Costa, no Jardim Flamboyant; a Travessa Irmã Josefina da Veiga, na Praia do Siqueira; e a Rua General Alfredo, no Braga. Também foram relatados alagamentos na Avenida Júlia Kubitschek e na Rua Inglaterra, no Jardim Caiçara, além de outros locais.

Na região do Hospital Universitário Hésio Cordeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), moradores também relataram problemas com o escoamento da água. Segundo eles, os bueiros estão entupidos após as obras realizadas na área.

Na Praia do Forte, a água suja avançou sobre as calçadas, atingindo os espaços por onde turistas circulavam. O cenário foi registrado durante a manhã, em meio à chuva que atingiu diferentes pontos do município.

Inmet emite alerta para chuva forte e ventos intensos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo para a região, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. O alerta começou às 9h35 desta sexta-feira e permanece válido até as 23h59.

De acordo com o instituto, os volumes de chuva podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir entre 60 e 100 km/h.

As condições meteorológicas aumentam o risco de novos alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos a plantações. A previsão para esta sexta-feira indica temperaturas entre 22°C e 33°C, com umidade relativa do ar que pode chegar a 100%. Para a tarde e a noite, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Previsão mantém alerta para sábado

A instabilidade deve continuar no sábado (17). Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no acumulado do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, e também há possibilidade de granizo.

O aviso para sábado é classificado como de perigo potencial e permanece válido até as 23h59. Diante da previsão, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção, principalmente em ruas e áreas conhecidas por registrar alagamentos.

Durante as tempestades, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e manter distância de fios elétricos caídos.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Informe da Prefeitura

A Prefeitura de Cabo Frio informa que o Gabinete de Atenção às Chuvas acompanha os pontos de alagamento identificados nesta sexta-feira (16), após o município registrar 14,9 milímetros de chuva em aproximadamente 30 minutos.

As ocorrências foram identificadas em Manoel Corrêa, Jardim Excelsior, Jardim Caiçara, Centro, Braga, Passagem, Parque Burle e Itajuru, além da região da Rodoviária. Equipes estão nas ruas utilizando bombas de sucção para minimizar os pontos de alagamento.

A previsão meteorológica indica possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas na tarde desta sexta-feira (16). No sábado (17), há previsão de chuva ao longo do dia, com acumulado estimado de 7 milímetros na madrugada e rajadas de vento que podem chegar a 53 km/h. No domingo (18), a previsão é de chuva fraca e intermitente, com volumes estimados de 2,5 milímetros às 9h e 1,5 milímetro ao meio-dia. As temperaturas devem variar entre 21°C e 27°C.

A Coordenadoria Geral de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, permanece monitorando as condições meteorológicas. A previsão pode sofrer alterações nas próximas atualizações.

A orientação é que a população evite atravessar trechos alagados e acompanhe os avisos oficiais. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e a Guarda Civil Municipal, pelo 153.

