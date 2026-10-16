Banda Jota Quest - Foto: Reprodução

Banda Jota QuestFoto: Reprodução

Publicado 16/10/2026 19:42

A banda Jota Quest é uma das atrações reveladas para o Réveillon 2026/2027 de Cabo Frio . O grupo vai se apresentar no dia 2 de janeiro, na Praia do Forte, prolongando a programação de fim de ano na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Serginho (PL), que indicou que a lista de artistas ainda não está completa.

Nas redes sociais, o prefeito entrou no clima da divulgação com uma referência a um dos maiores sucessos do grupo, a música “Fácil”. “Fácil, extremamente fácil…”, escreveu Serginho ao anunciar o show. Na mesma publicação, ele antecipou que novas atrações ainda serão divulgadas: “E ainda vem muito mais… fiquem ligados!”.

O anúncio amplia a programação musical já apresentada para a virada do ano. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano está confirmada para a noite de 31 de dezembro, enquanto a banda Roupa Nova tem apresentação prevista para 30 de dezembro, durante o pré-Réveillon.

Com os três nomes divulgados, a agenda reúne diferentes estilos musicais e distribui os shows por várias datas, incluindo uma apresentação após a virada do ano.

Jota Quest tem sucessos conhecidos do público

Formado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1993, o Jota Quest construiu uma trajetória no pop rock brasileiro com músicas que alcançaram diferentes gerações. Entre os sucessos do grupo estão “Fácil”, “Dias Melhores”, “Só Hoje”, “Amor Maior” e “Do Seu Lado”.

A banda é liderada pelo vocalista Rogério Flausino e conta com Marco Túlio Lara na guitarra, Márcio Buzelin nos teclados, PJ no baixo e Paulinho Fonseca na bateria. Ao longo da carreira, o grupo lançou álbuns de estúdio e registros ao vivo, além de realizar apresentações pelo Brasil.

A música “Fácil”, lembrada por Dr. Serginho na publicação sobre o show, é uma das canções mais conhecidas do repertório da banda e foi usada como referência para anunciar a apresentação em Cabo Frio.