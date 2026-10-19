Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), coletivos culturais e representantes do campo progressista na Praia do Forte - Foto: Reprodução

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), coletivos culturais e representantes do campo progressista na Praia do ForteFoto: Reprodução

Publicado 19/10/2026 13:38

A cidade de Cabo Frio , na Região dos Lagos, recebeu neste domingo (18) a Caminhada Cultural pela Democracia, também chamada de CarnaLula, ato que reuniu apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), coletivos culturais e representantes do campo progressista na Praia do Forte. A mobilização combinou manifestações políticas e atividades culturais em defesa da democracia, durante o período eleitoral.

A concentração começou às 15h, na Praça da Cidadania, em frente ao Teatro Municipal de Cabo Frio. Às 16h, os participantes saíram em cortejo em direção à orla da Praia do Forte, acompanhados por artistas, instrumentistas, carro de som e bandeiras em apoio à reeleição do presidente.

A programação incluiu apresentações de forró, dança cigana, poesia e rap, além de microfone aberto e cortejo de carnaval. O evento também contou com a participação do Bloco Alternativo Resistência (B.A.R.), que oferece oficinas gratuitas de instrumentos de percussão e sopro na cidade, e de representantes de diferentes organizações e movimentos sociais.

A proposta do encontro foi reunir coletivos culturais e setores da sociedade em uma atividade que unisse cultura popular, participação social e manifestação política. Além das apresentações, a programação abriu espaço para falas de representantes das organizações participantes.

A mobilização ocorreu na reta final da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro, e integra as manifestações de apoio a Lula realizadas no período eleitoral.

Novo ato previsto para terça-feira

A agenda de mobilizações em apoio ao presidente em Cabo Frio também prevê um novo ato nesta terça-feira (20), organizado pelo movimento Bora Lula Cabo Frio Unificado e puxado por movimentos estudantis.

De acordo com a convocação divulgada pelos organizadores, a concentração será em frente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com saída em direção à Praça de São Cristóvão. A atividade foi anunciada como mais uma manifestação política em apoio a Lula no município.