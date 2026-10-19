O agente da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, Wagner Eduardo - Ascom Cabo Frio

O agente da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, Wagner EduardoAscom Cabo Frio

Publicado 19/10/2026 16:27

O agente da Guarda Civil Municipal Wagner Eduardo, representando a cidade de Cabo Frio , conquistou quatro medalhas de prata durante a realização dos CBEM Master Games Brasil. O campeonato internacional de atletismo reuniu esportistas de alto rendimento entre os dias 16 e 18 de outubro, na pista de atletismo da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), situada no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Competindo integradamente pela equipe CF2V, o guarda municipal cabo-friense alcançou posições de destaque no pódio, enfrentando atletas vindos de diversos estados brasileiros e também de países de todas as Américas.

No desempenho individual, o atleta garantiu a segunda colocação em três modalidades de alta exigência física: o salto em distância e as disputas de velocidade nos 100 metros e 200 metros rasos. Além das conquistas individuais nas pistas, Wagner Eduardo também integrou a equipe de revezamento que obteve a medalha de prata na prova do 4x100 metros, consolidando uma presença marcante no evento esportivo. Segundo o próprio atleta, a avaliação da sua participação no campeonato master foi altamente positiva, destacando a superação de marcas pessoais e a evolução técnica constante ao longo de todas as baterias disputadas na capital fluminense. De acordo com o agente, o foco imediato é a continuidade da rotina intensa de treinos diários, visando o aprimoramento técnico para as próximas etapas e compromissos previstos na sequência da temporada.



Preparação intensiva para a Taça Brasil em São Paulo

Devidamente filiado à Associação de Veteranos de Atletismo do Rio de Janeiro (AVAT-RJ) e à Associação Brasileira de Atletismo Master (ABRAM), o servidor municipal já projeta a sequência do seu calendário esportivo oficial. O próximo grande compromisso na agenda do competidor será a Taça Brasil Master Loterias Caixa, programada para ocorrer no mês de novembro, no tradicional complexo esportivo do Estádio do Ibirapuera, localizado no estado de São Paulo. A preparação exige um ritmo constante de treinos físicos, focados tanto no ganho de resistência muscular para os tiros de corrida quanto no aprimoramento da precisão técnica necessária para a prova do salto em distância.



Projeção internacional e busca por parcerias locais

Pensando no planejamento de longo prazo, o atleta estabeleceu um cronograma audacioso com novos e importantes desafios no circuito internacional. O calendário de competições prevê participações no prestigiado Mundial de Polícias e Bombeiros, a ser sediado na Austrália; no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor Master, com sede nos Estados Unidos; e também no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master, agendado para ser disputado na Bolívia.



Conforme detalhado pelo esportista, a viabilização de passagens aéreas, taxas de inscrição, hospedagem e suporte logístico para estes grandes eventos exige uma sólida captação de recursos. Por essa razão, o competidor busca ativamente parceiros privados e patrocinadores dispostos a investir em sua preparação técnica e no suporte financeiro necessário para levar o nome do município e da corporação às pistas internacionais nos próximos anos.

