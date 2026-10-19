Reunião no Centro de Controle Operacional Ascom Cabo Frio
O El Niño é caracterizado pelo superaquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, fator que altera as correntes atmosféricas e modifica os padrões mundiais de temperatura e precipitação. De acordo com os dados apresentados pelo CEMADEN-RJ, o fenômeno atual é classificado tecnicamente como muito forte, registrando águas com temperaturas cerca de 2,4 °C acima da média histórica. Na Região dos Lagos, o cenário acende o alerta para a ocorrência de episódios isolados de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de rajadas de vento e ondas de calor persistentes durante os próximos meses.
Projeções meteorológicas e plano de contingência
Vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SEGOP), a Defesa Civil municipal mantém o acompanhamento diário dos boletins de curto prazo e iniciou a revisão do Plano de Contingência local. As ações envolvem a integração com o Gabinete de Atenção às Chuvas para otimizar as estruturas de emergência e reforçar a comunicação preventiva com os moradores. Além disso, as previsões para o trimestre apontam que as temperaturas ficarão entre 0,25 °C e 0,5 °C acima da média em todo o território fluminense. O aumento do calor exige atenção redobrada em Cabo Frio, onde a proximidade do verão e o aumento expressivo de turistas elevam a necessidade de cuidados com a saúde e a hidratação.
Recomendações de segurança para temporais e ondas de calor
Durante os dias de calor intenso, a recomendação das autoridades de saúde é manter a ingestão frequente de líquidos, utilizar roupas leves, chapéu e protetor solar, além de evitar a exposição direta ao sol das 10h às 16h. O cuidado deve ser redobrado com crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. A Defesa Civil também reforça o pedido para o uso consciente da água potável na temporada. Os moradores podem se cadastrar gratuitamente no sistema de alertas por SMS enviando o CEP da sua rua para o número 40199. Em situações de emergência, os acionamentos devem ser feitos pelos telefones 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros), 153 (Guarda Civil Municipal) ou 192 (SAMU).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.