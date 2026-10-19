Reunião no Centro de Controle Operacional - Ascom Cabo Frio

Reunião no Centro de Controle Operacional Ascom Cabo Frio

Publicado 19/10/2026 17:00





O El Niño é caracterizado pelo superaquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, fator que altera as correntes atmosféricas e modifica os padrões mundiais de temperatura e precipitação. De acordo com os dados apresentados pelo CEMADEN-RJ, o fenômeno atual é classificado tecnicamente como muito forte, registrando águas com temperaturas cerca de 2,4 °C acima da média histórica. Na Região dos Lagos, o cenário acende o alerta para a ocorrência de episódios isolados de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de rajadas de vento e ondas de calor persistentes durante os próximos meses.



Projeções meteorológicas e plano de contingência A Coordenadoria Geral de Proteção e Defesa Civil de Cabo Frio participou de uma reunião de alinhamento com o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (CEMADEN-RJ) para definir ações preventivas diante do fortalecimento do fenômeno El Niño. O encontro virtual teve como objetivo analisar as atualizações meteorológicas e estruturar as medidas de resposta no município para o período que abrange o final do ano e a estação do verão. Devido ao aquecimento acentuado das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o governo estadual elevou o nível de acompanhamento do monitoramento climático para o estágio de Atenção, sinalizado na cor laranja.O El Niño é caracterizado pelo superaquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial, fator que altera as correntes atmosféricas e modifica os padrões mundiais de temperatura e precipitação. De acordo com os dados apresentados pelo CEMADEN-RJ, o fenômeno atual é classificado tecnicamente como muito forte, registrando águas com temperaturas cerca de 2,4 °C acima da média histórica. Na Região dos Lagos, o cenário acende o alerta para a ocorrência de episódios isolados de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de rajadas de vento e ondas de calor persistentes durante os próximos meses.

As projeções do setor de meteorologia indicam que, entre os meses de novembro de 2026 e janeiro de 2027, o volume acumulado de chuvas no Estado do Rio de Janeiro deve permanecer dentro da média histórica. Contudo, os especialistas advertem para a alta probabilidade de temporais severos concentrados em curtos intervalos de tempo, com potencial para provocar alagamentos, transtornos na mobilidade urbana e danos a residências situadas em áreas vulneráveis. Segundo o coordenador-geral de Proteção e Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothavio, o foco principal do órgão é transformar as análises técnicas em ações práticas de preparação para mitigar riscos antes que as ocorrências se agravem.



Vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SEGOP), a Defesa Civil municipal mantém o acompanhamento diário dos boletins de curto prazo e iniciou a revisão do Plano de Contingência local. As ações envolvem a integração com o Gabinete de Atenção às Chuvas para otimizar as estruturas de emergência e reforçar a comunicação preventiva com os moradores. Além disso, as previsões para o trimestre apontam que as temperaturas ficarão entre 0,25 °C e 0,5 °C acima da média em todo o território fluminense. O aumento do calor exige atenção redobrada em Cabo Frio, onde a proximidade do verão e o aumento expressivo de turistas elevam a necessidade de cuidados com a saúde e a hidratação.



Recomendações de segurança para temporais e ondas de calor

Para evitar alagamentos e transtornos no sistema de drenagem da cidade, o órgão municipal solicita que a população não descarte lixo ou entulho em vias públicas, valas e bueiros. Em momentos de chuva forte, as orientações de segurança incluem evitar a travessia de trechos com água acumulada, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades com descargas elétricas e não entrar em contato direto com águas de alagamento, reduzindo riscos de contaminação. Em casos de invasão de água nas residências, o desligamento da rede elétrica só deve ser feito se houver segurança total para o morador.



Durante os dias de calor intenso, a recomendação das autoridades de saúde é manter a ingestão frequente de líquidos, utilizar roupas leves, chapéu e protetor solar, além de evitar a exposição direta ao sol das 10h às 16h. O cuidado deve ser redobrado com crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e animais de estimação. A Defesa Civil também reforça o pedido para o uso consciente da água potável na temporada. Os moradores podem se cadastrar gratuitamente no sistema de alertas por SMS enviando o CEP da sua rua para o número 40199. Em situações de emergência, os acionamentos devem ser feitos pelos telefones 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros), 153 (Guarda Civil Municipal) ou 192 (SAMU).