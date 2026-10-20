Secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes em reunião com lideres de terreiros e casas tradicionais de Cabo Frio - Foto: Reprodução SECOM

Secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes em reunião com lideres de terreiros e casas tradicionais de Cabo FrioFoto: Reprodução SECOM

Publicado 20/10/2026 15:54

O projeto de apoio institucional “Caminhos de Axé”, desenvolvido pela Prefeitura de Cabo Frio , avançou em suas ações de fortalecimento das comunidades tradicionais de matriz africana e celebrou uma nova fase. Em cerimônia realizada no Museu e Casa de Cultura José de Dome (Charitas), foram entregues 20 certificados de participação a lideranças de terreiros e casas religiosas do município, marcando a transição do projeto para a condição de programa permanente da política pública de cultura local.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, atua na prestação de assessoria técnica, jurídica, contábil e administrativa gratuita. O objetivo central é auxiliar zeladores e sacerdotes no processo de regularização formal de seus espaços religiosos, além de capacitar as comunidades para que possam pleitear recursos por meio de editais de fomento, bolsas e prêmios culturais estaduais e federais.

Durante o evento no Charitas, o secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, ressaltou o papel do suporte institucional na garantia de direitos e no combate às dificuldades enfrentadas historicamente pelas comunidades tradicionais na Região dos Lagos.

“O projeto nasce com ideais de valorização, fortalecimento e respeito à ancestralidade em Cabo Frio. São inúmeras casas em nossa cidade que vivem a fé em situações difíceis, sem apoio e muitas vezes sem acesso aos direitos garantidos. Nosso objetivo é abrir essa porta e sermos facilitadores nessa trajetória. Essa é uma iniciativa que merece toda celebração”, declarou o secretário.

Editais específicos e combate à invisibilidade

A reestruturação da política pública prevê o lançamento de editais de premiação voltados exclusivamente aos povos de terreiro, ações de fomento ao artesanato de axé e a consolidação do programa como diretriz fixa da gestão municipal. A medida visa ampliar a proteção do patrimônio imaterial e assegurar a equidade de direitos para os praticantes de religiões de matriz africana no balneário.

A superintendente de Políticas de Igualdade Racial de Cabo Frio, Heliamar Reis, destacou a importância de oferecer ferramentas institucionais para formalizar os espaços e tirar as comunidades da marginalização.

“O suporte oferecido tem o objetivo de auxiliar na regularização das casas e capacitar essas comunidades para acessar editais disponíveis para fomento cultural e políticas antirracistas. A partir de agora, enquanto programa, essa política busca não apenas regularizar esses terreiros, mas tirá-los da invisibilidade e promover a equidade de direitos aos povos de axé, historicamente invalidados”, explicou a superintendente.

Atendimento e cadastro contínuo

As comunidades religiosas de matriz africana sediadas em Cabo Frio que tenham interesse em receber a orientação contábil e jurídica ou necessitem de auxílio para regularização documental podem entrar em contato direto com a Superintendência de Políticas de Igualdade Racial através do e-mail institucional suppir.cultura@cabofrio.rj.gov.br.

A reportagem buscou contato com representantes da federação de cultos afro-brasileiros para avaliar o impacto das medidas na rotina dos terreiros do município e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.