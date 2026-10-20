Secretaria de Educação de Cabo Frio - Foto: SECOM

Secretaria de Educação de Cabo Frio Foto: SECOM

Publicado 20/10/2026 16:20

A Prefeitura Municipal de Cabo Frio abriu, nesta segunda-feira (19), o período de inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado voltado à contratação temporária de profissionais da área da Educação para atuar no ano letivo de 2027. Regulamentada pelo Edital nº 133/2026, a seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para suprir as demandas operacionais e pedagógicas da rede pública municipal de ensino.

Os profissionais interessados em participar do certame devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet até o dia 23 de outubro, preenchendo o formulário eletrônico disponibilizado no endereço oficial processoseletivogov.com.br/pmcabofrio (páginas 5 a 51). Conforme a legislação vigente, os contratos celebrados terão vigência temporária, com possibilidade de prorrogação para o ano letivo de 2028, conforme os critérios de conveniência administrativa estipulados no edital.

Cargos disponíveis e distribuição por regiões

A seleção pública contempla vagas para funções de nível fundamental, médio e superior. Entre os cargos oferecidos estão Professor Docente I (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Professor Docente II (diversas disciplinas), Professor Inspetor Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Nutricionista, Intérprete de Libras, Assistente Social, Psicólogo, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Motorista II, Vigia, Agente Administrativo, Auxiliar de Classe, Secretário Escolar e Inspetor de Alunos.

Durante o ato da inscrição, o candidato deverá optar por um único cargo e, para as funções em que há divisão territorial, escolher o agrupamento escolar de atuação. O Grupo 1 abrange as unidades do distrito de Tamoios e áreas quilombolas, enquanto o Grupo 2 contempla as escolas localizadas no Centro e na região do Grande Jardim. Para os cargos de Motorista II, Secretário Escolar, Inspetor Escolar, Psicólogo, Assistente Social e Nutricionista, a alocação dos aprovados será definida diretamente pela Secretaria Municipal de Educação.

Etapas de avaliação e reserva de vagas

Após a conclusão do cadastro online, o candidato receberá a ficha de confirmação no e-mail cadastrado, documento indispensável para a validação das fases seguintes. A classificação preliminar dos postulantes será estruturada com base nas informações autodeclaradas no formulário, avaliando critérios de titulação acadêmica e tempo de experiência profissional comprovada na área escolhida.

Os classificados na fase inicial serão convocados em lotes progressivos pela Secretaria de Educação para a entrega física dos documentos probatórios, respeitando rigorosamente a ordem de pontuação e as carências da rede municipal de ensino.

O edital assegura ainda a reserva legal de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), bem como para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Nas unidades escolares situadas em territórios quilombolas, a classificação concederá prioridade de atendimento aos candidatos oriundos de tais comunidades remanescentes.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio para verificar a estimativa total de convocados para o início do próximo ano letivo e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para livre manifestação.