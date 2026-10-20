Itens apreendidos durante a ocorrência Polícia Militar
Segundo o registro policial da ocorrência, os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a denúncia sobre o comércio ilegal de entorpecentes na comunidade. Ao localizarem o suspeito no ponto apontado, os policiais realizaram a revista pessoal inicial e encontraram escondidos em suas roupas 20 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, a quantia de R$ 100 em cédulas e um aparelho celular.
Ao perceber que o material ilícito havia sido descoberto pelos agentes de segurança, o homem tentou empreender fuga a pé pela via pública. No entanto, o suspeito foi alcançado e contido pelas equipes policiais a poucos metros do local da abordagem inicial, permitindo a continuidade das buscas varredura na área ao redor.
Apreensão em terreno baldio e histórico criminal
O material apreendido e o acusado foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada e a prisão em flagrante acabou ratificada. Conforme dados levantados pelas autoridades policiais na unidade, o homem já possui duas anotações criminais anteriores em seu histórico, ambas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanece custodiado na delegacia à disposição da Justiça.
A reportagem buscou contato com a defesa do homem preso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para manifestações formais dos advogados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.