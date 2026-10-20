Itens apreendidos durante a ocorrência - Polícia Militar

Itens apreendidos durante a ocorrência Polícia Militar

Publicado 20/10/2026 18:30





Segundo o registro policial da ocorrência, os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a denúncia sobre o comércio ilegal de entorpecentes na comunidade. Ao localizarem o suspeito no ponto apontado, os policiais realizaram a revista pessoal inicial e encontraram escondidos em suas roupas 20 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, a quantia de R$ 100 em cédulas e um aparelho celular.



Ao perceber que o material ilícito havia sido descoberto pelos agentes de segurança, o homem tentou empreender fuga a pé pela via pública. No entanto, o suspeito foi alcançado e contido pelas equipes policiais a poucos metros do local da abordagem inicial, permitindo a continuidade das buscas varredura na área ao redor.



Apreensão em terreno baldio e histórico criminal Um homem com histórico criminal foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (20) após tentar fugir de uma abordagem policial na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, situada no bairro Boca do Mato, no município de Cabo Frio . Durante a ação motivada por denúncias anônimas de tráfico de drogas, as equipes policiais apreenderam mais de 2,3 quilos de maconha, porções de cocaína, dinheiro em espécie e um carregador de pistola, retirando o material ilícito de circulação na Região dos Lagos.Segundo o registro policial da ocorrência, os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a denúncia sobre o comércio ilegal de entorpecentes na comunidade. Ao localizarem o suspeito no ponto apontado, os policiais realizaram a revista pessoal inicial e encontraram escondidos em suas roupas 20 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, a quantia de R$ 100 em cédulas e um aparelho celular.Ao perceber que o material ilícito havia sido descoberto pelos agentes de segurança, o homem tentou empreender fuga a pé pela via pública. No entanto, o suspeito foi alcançado e contido pelas equipes policiais a poucos metros do local da abordagem inicial, permitindo a continuidade das buscas varredura na área ao redor.

Durante as buscas complementares realizadas no perímetro do cerco policial, os agentes encontraram uma sacola plástica escondida em um terreno baldio próximo. Dentro do recipiente estavam armazenadas mais 505 buchas de maconha. No total da operação, foram contabilizadas 506 buchas de maconha, somando aproximadamente 2,378 quilos, além de 20 pinos de cocaína com peso total de 76 gramas e um carregador de pistola.



O material apreendido e o acusado foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada e a prisão em flagrante acabou ratificada. Conforme dados levantados pelas autoridades policiais na unidade, o homem já possui duas anotações criminais anteriores em seu histórico, ambas relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanece custodiado na delegacia à disposição da Justiça.





A reportagem buscou contato com a defesa do homem preso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto para manifestações formais dos advogados.